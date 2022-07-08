جامعة المنار تنظم من 13 إلى 15 جويلية دورات إعلام وإرشاد عن بعد لفائدة الناجحين في الباكالوريا

تنظم جامعة تونس المنارمن 13 إلى 15 جويلية الجاري، دورات إعلام وإرشاد عن بُعد لفائدة الناجحين في الباكالوريا لسنة 2022، بهدف مساعدة الناجحين الجدد في الباكالوريا على اختيار التوجيه الملائم لهم.وأشارت الجامعة، في بلاغ صحفي لها، أن هذه الدورات ستوفر المعطيات اللازمة حول مسارات التكوين في مؤسساتها وآفاقها العلمية والمهنية.وستكون هذه الدورة تفاعلية حيث يمكن للمتابعين طرح تساؤلاتهم على مختصين أكاديميين وبيداغوجيين من كل مؤسسة.ويذكر أن نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2022 بلغت في دورتيها 53.27 بالمائة.