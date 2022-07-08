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في اليوم السادس من الحملة الانتخابية للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري، اتّسمت أجواء الحملة في جهة صفاقس، بغياب شبه كلي للانشطة الدعائية باستثناء نشاط وحيد نظّمه اليوم الجمعة الشخص الطبيعي، محمد العجيلي، رفقة مجموعة من المواطنين المتطوّعين المساندين لحراك 25 جويلية 2021 ولرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك في إطار حملته الدعائية المساندة للاستفتاء ب"نعم" حول مشروع الدستور الجديدوقد تمثّل هذا النشاط الدعائي للشخص الطبيعي، محمد العجيلي، رفقة الفريق المرافق له، في نصب خيمة دعائية في كل من منطقة مركز كمّون الكائنة بين معتمديتي الحنشة ومنزل شاكر ووسط معتمدية الحنشة، والتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات عليهم تحمل شعار "ثابتون على العهد باقون ... قل نعم لتعم النعم" وتتضمن ابرز النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الجاري، أهمها "نعم لمجلس الجهات والاقاليم" و"نعم لاحداث مجلس اعلى للتربية والتعليم" وو"نعم لتجريم التهرب الضريبي" و"نعم لسحب الوكالة على النائب" و"لا للحصانة على النواب ولا للفوضى داخل المجلس" و"لا لتجديد الترشح للرئاسة لاكثر من مرة" و"لا لرئيس يتمتع بازدواجية في الجنسية" و"لا للسياحة الحزبية" و"نعم لمنع القضاة من الاضراب".وذكر العجيلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لانباء، ان هذه النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد والمتضمنة في المطويات التي تم توزيعها على المواطنين، اهمها احداث مجالس الجهات والاقاليم التي ستمكن الشعب من الحق في مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة ومراقبة المال العام وسحب الوكالة على النائب في حالة الاخلال بمهامه التي اختاره من اجلها الشعب ومنحه صوته وثقته واقرارتجريم التهرّب الضريبي لاول مرة في الدستور ... من شانها ان تقنع المواطنين بالاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد باعتباره سيمنح الشعب السيادة في تقرير مصيره ومراقبة ثروته ودواليب تسيير دولته، وفق تقديره.وخلص محدثنا الى القول "ان تونس اليوم في حاجة الى نفس جديد لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 واستكمال مسار حراك 25 جويلية 2021، وان مشروع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يعد فرصة نادرة بالنسبة للشعب التونسي، يجيب عليهم الالتفاف حولها ودعمها" وفق تعبيره.ولفت الى ان حملته الانتخابية المساندة للاستفتاء ب"نعم" حول مشروع الدستور الجديد، التي اطلقها منذ يوم الاربعاء الماضي، متواصلة في شكل نصب خيمات والتواصل المباشر مع المواطنينلاقناعهم باهمية مشروع الدستور الجديد ودعوتهم للاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت ب"نعم" لمشروع الدستور الجديد.