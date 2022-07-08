سليانة : السيطرة على حريق إندلع بالقرب من سكة القطار بمنطقة بوجليدة من معتمدية العروسة


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 17:40قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكن أعوان الحماية المدنية بقعفور بالإشتراك مع أعوان الغابات بعد ظهر اليوم الجمعة من السيطرة على حريق إندلع بالقرب من سكة القطار بمنطقة بوجليدة من معتمدية العروسة.


وذكر مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الحريق أتى على حوالي 7 هكتارات من الحصيدة ومساحة من الأعشاب الجافة على امتداد 5 كم في جوانب سكة القطار لافتا إلى تسخير 6 شاحنات من قبل إدارتي الحماية المدنية والغابات من بينها 4 شاحنات من قبل الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة.

وأشار ذات المصدر إلى أن أسباب الحريق تعود إلى تطاير شرارة من القطار القادم من معتمدية العروسة في إتجاه بوعرادة .

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