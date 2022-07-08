وزير الصحة: الاستعداد لتفعيل اجراءات الترصد والتحسيس والتوعية للتوقي من انتشار كورونا بعد عودة الحجيج التونسيين


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 17:35قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكّد وزير الصحة علي مرابط، خلال إشرافه، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، على الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلّي لجائحة كوفيد-19، على أهمّية إحكام الإستعدادات لتأمين عودة الحجيج التّونسيين من البقاع المقدّسة، وخاصة في ما يتعلق بتفيعل إجراءات الترصّد والتحسيس والتوعية للتوقّي من انتشار فيروس كورونا.


ووفق بلاغ لوزارة الصحة، شدد الوزير، في نفس الاجتماع، على مواصلة تنفيذ خطّة وزارة الصحّة الهادفة إلى تقريب خدمات التلقيح ضدّ كوفيد-19 من المواطنين.

وتمّ، بالمناسبة، تقييم الوضع الوبائي على المستوى المحلّي الذّي يتّسم بالخصوص، بحسب ما جاء في البلاغ، ب"انخفاض مؤشّرات الخطورة".


وكانت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أوصت قبل بداية موسم الحج، بجملة من الاجراءات لفائدة الحجيج العائدين من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج من بينها الالتزام بحجر صحي ذاتي لمدة سبعة أيام بعد العودة.
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