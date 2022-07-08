تطاوين: توزيع 20 اضحية و700 طرد من المواد الغذائية بمناسبة عيد الاضحى المبارك

افاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بولاية تطاوين منير الخربي بان 20 اضحية و 700 طرد من المواد الغذائية تم توزيعها بمناسبة عيد الاضحى المبارك على العائلات الفقيرة في مختلف معتمديات الولاية.واشار الخربي في تصريح لمراسل وات في الجهة ان عديد المبادرات الخاصة من الجمعيات واهل الخير والقائمين عليه تم رصدها في الايام القليلة الماضية للتبرع بالاضاحي لفائدة العائلات محدودة الدخل في اطار المد التضامني الذي تعيش على وقعه الجهة في مختلف الاعياد والمناسبات الدينية وفق نعبيره.