مصالح المراقبة الاقتصادية : رفع 204 مخالفات اقتصادية واصدار 75 قرار غلق محلات تجارية

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تولت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية حرصا منها على مزيد إحكام توجيه العمل الرقابي الميداني نحو الاشكاليات المتصلة بمشاغل المستهلك خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المباركوأفضت هذه الحملات وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة التجارة، إلى رفع 204 مخالفات اقتصادية تعلقت أساسا بالترفيع في الأسعار والزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير وعدم إشهار الأسعار ومخالفة قواعد جودة وسلامة المنتوجات.ويجري العمل حاليا على إصدار 75 قرار غلق لمحلات تجارية ناشطة بكافة مناطق ولاية تونس سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع القادم . وشملت عمليات المراقبة قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والمطاعم والمقاهي والمخابز.وقد ارتكز العمل الرقابي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2022 على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس بالمقدرة الشرائية للمستهلك خاصة في ما يتعلق بالترفيع في أسعار المواد الأساسية والحساسة والامتناع عن الاستظهار بفواتير شرائها من قبل تجار التفصيل بنية التفصي من أعمال المراقبة .وترمى عمليات المراقبة إلى الكشف عن حالات الترفيع غير المشروعة في هوامش الربح القانونية بالإضافة إلى المزايدات المحجرة المرتكبة من قبل بعض وكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والغلال بهدف التأثير على السير الطبيعي للأسعار على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار