المصالح البيطرية تشدّد على ضرورة تطبيق قواعد حفظ الصحّة خلال عيد الإضحى

شدّدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، على ضرورة تطبيق قواعد حفظ الصحّة وخزن اللحوم خلال عيد الإضحى، الذي يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولتفادي ظاهرة اخضرار اللحوم.وأوصت المصالح ذاتها بتجنب تشنج الأضحية عند النقل وفترة ما قبل الذبح وعدم تقديم العلف إلى الأضحية والاقتصار على الماء خلال 24 ساعة الأخيرة قبل الذبح. كما نبهت إلى ذبح الحيوانات بمكان مظلل ونظيف مع إستعمال معدّات وأواني تمّ تنظيفها وتطهيرها قبل الاستعمال والقيام بجميع مراحل الذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع مع الحرص على عدم اتساخ اللحوم وعدم غسلها بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة.ودعت إلى خزن الأعضاء (كبد وقلب ورئة الأضحية) مباشرة، بعد الذبح، في الثلاجة في 4 درجات وغسل وتنظيف الأحشاء والأمعاء (الدوّارة) وخزنها مباشرة في الثلاجة في 4 درجات، أيضا، والاقتصار على ساعتين كأقصى تقدير في مكان بعيد عن أشعة الشمس ويدخله الهواء قبل الشروع في عمليّة التقطيع والخزن مع خزن اللحوم، التّي سيتم استهلاكها خلال الأيّام الثلاثة الأولى في الثلاجة في 4 درجات وفي 18 درجة تحت الصفر بالنسبة للحوم، التّي سيتم استهلاكها بعد 3 أيام من الذبح.ونبهت المصالح البيطرية أنّه في حالة ملاحظة عوارض غير عادية على الذبيحة خلال أيّام العيد، يمكن للمواطنين الاتصال بالأطباء البياطرة المتطوعين من القطاع العمومي والخاص الموضوعة على ذمتهم بالتنسيق مع عمادة الأطباء البياطرة والغرفة النقابية لبياطرة الممارسة الحرّة.