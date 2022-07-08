قبلي: تخصيص 500 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة عيد الاضحى


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 14:34قراءة: 0 د, 30 ث
      
افاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي احمد احمد ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قد خص الجهة ب500 طرد غذائي بمناسبة حلول عيد الاضحى، تبلغ قيمة كل طرد في حدود ال60 دينارا


واضاف المصدر ذاته في تصريح ل"وات" انه تم توجيه هذه الطرود التي تحتوي على مواد اساسية وكمية من الزيت النباتي، تم توجيهها الى العائلات المعوزة خاصة من غير المتمتعين باعانات مادية، واشار الى انه قد تعذر هذه السنة تمكين بعض العائلات من اضاحي العيد نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر به الجهة جراء تداعيات الموسم الفلاحي الماضي وتراجع المداخيل، مما ادى الى شح الهبات التي تحصل عليها الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.

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