قبلي: تخصيص 500 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة عيد الاضحى

افاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي احمد احمد ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قد خص الجهة ب500 طرد غذائي بمناسبة حلول عيد الاضحى، تبلغ قيمة كل طرد في حدود ال60 ديناراواضاف المصدر ذاته في تصريح ل"وات" انه تم توجيه هذه الطرود التي تحتوي على مواد اساسية وكمية من الزيت النباتي، تم توجيهها الى العائلات المعوزة خاصة من غير المتمتعين باعانات مادية، واشار الى انه قد تعذر هذه السنة تمكين بعض العائلات من اضاحي العيد نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر به الجهة جراء تداعيات الموسم الفلاحي الماضي وتراجع المداخيل، مما ادى الى شح الهبات التي تحصل عليها الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.