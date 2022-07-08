جندوبة: استقالة عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ورئيسها السابق ضو كشيد

أكد المدير التنفيذي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة منصف المشرقي ل"وات"، ان الهيئة تلقت استقالة رئيسها السابق وعضو هيئتها الحاليّة ضو كشيد دون تقديم توضيح بخصوص أسباب الاستقالة.وتأتي استقالة كشيد، وهو عدل تنفيذ تولى رئاسة هيئة الفرع في الدورة التأسيسية والدورة النيابية لسنة 2014 ثم عضوا بالهيئة (الى تاريخ الاستقالة التي قدمها خلال الأسبوع المنقضي)، في الوقت الذي انطلقت فيه الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات مستعينة ببلديات الجهة في تثبيت مربّعات الحملة في الاماكن القديمة المخصصة لها والتي يفوق عددها 160 مكانا ستعلق بها بيانات 148 مشاركا في حملة الاستفتاء من أحزاب وجمعيات واشخاص طبيعيين.وكان عدد المترشحين للمشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور المقرر ليوم 25 جويلية الجاري قد بلغ 161 الى غاية 4 جويلية الجاري تصريحا، موزعة بين أحزاب وجمعيات واشخاص طبيعيين قبل منهم 148 مترشحا ورفض البقية لعدم تحديد موقفهم من طبيعة المشاركة ب"نعم" او" لا"، وفق تصريح المدير التنفيذي لهيئة الفرع ل"وات"