متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الجمعة 8 جويلية

الكاف: تسجيل 117 إصابة جديدة ب"كوفيد 19" ودعوة إلى الحذر واليقظة واحترام البرتوكول الصحي

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قابس: تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



صفاقس: إحصاء 202 إصابات و3 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع ارتفاع نسبة الإيجابية إلى 61 بالمائة

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة، 117 اصابة جديدة من مجموع 190 تحليلا مخبريا اجريت لعينات رفعت بتاريخ 06 جويلية، دون تسجيل أية حال وفاة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني ل"وات"وأشار الجمني الى أن الجهة بدأت تسجل معدلات إصابة مرتفعة تتراوح بين 50 و60 بالمائة، وهو مؤشر يدل على عودة انتشار الوباء في موجته السادسة، خاصة في مدن الكاف وتاجروين والسرس وساقية سيدي يوسف.وفي المقابل، أفاد الجمني بأن الإصابات تعد "خفيفة" نظرا لنسبة التلاقيح العامة التي أنجزت في الجهة، وبين أنه لا توجد أية حالة في الانعاش مع عدم تسجيل اية حالة وفاة، ودعا المواطنين إلى ملازمة اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل مكوناته تفاديا لانتشار العدوى بالفيروس التاجي في الجهةأعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 255 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة الى 47 اصابة بقابس الجنوبية و42 اصابة بمارث و38 اصابة بوذرف و11 اصابة بالمطوية و07 اصابات بمطماطة الجديدة و03 اصابات بمنزل الحبيب.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" 29971 مصابا تجاوز منهم 29404 اشخاص مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 567 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 246 حالة بقابس الجنوبية و129 حالة بوذرف و86 حالة بمارث و38 حالة بمطماطة الجديدة و25 حالة بالمطوية و21 حالة بالحامة و10 حالات بقابس المدينة و06 حالات بمنزل الحبيب و03 حالات بكل وغنوش وقابس الغربية.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19"، 04 مرضى فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 141 اصابة لكل 100 الف ساكن.صفاقس، 8 جويلية (وات/مكتب صفاقس) - أحصت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19" و202 حالة إيجابية على مجموع 330 تحليلا منجزا، أي بنسبة إيجابية تفوق ال61 بالمائة، وهي أعلى نسبة تشهدها الجهة في الموجة الجديدة للوباء.وأشارت الإدارة الجهوية للصحة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية أن عدد المقيمين بقسم "كوفيد 19" بلغ حاليا 34 مصابا وبأقسام العناية المركزة 5 مصابين وبالمصحات الخاصة 10 مصابين.وبلغ العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة إلى حد الآن 2222 حالة وفاة وعدد الإصابات المكتشفة بواسطة التحاليل 83330 حالة تعافوا منهم 80048 مصابا.