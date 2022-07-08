قابس: المندوبية الجهوية للتربية تقفز الى المرتبة الرابعة وطنيا بعد الاعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

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قفزت المندوبية الجهوية للتربية بقابس، بعد الاعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا، الى المرتبة الرابعة وطنيا، حسب نسبة النجاح في المؤسسات التربوية العمومية.وبلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة 68.24 بالمائة، حيث اجتاز الامتحان 3454 تلميذا وتلميذة، نجح منهم 2357 تلميذا وتلميذة.وكان الامتياز على مستوى الشعب العلمية لشعبة العلوم التجريبية التي بلغت فيها النسبة العامة للنجاح 74.04 بالمائة حيث اجتاز الامتحان 778 تلميذا وتلميذة نجح منهم 576 تلميذا وتلميذة.من جهته حقق معهد الكفيف "جلولي فارس" الامتياز في امتحان الباكالوريا حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بهذه المؤسسة التربوية 100 بالمائة.وتحصل التلميذ أمير بن خضر الذي يدرس بشعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد حي الأمل بقابس الجنوبية في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2022 على أفضل معدل على المستوى الوطني في شعبته وبلغ هذا المعدل 18.20.