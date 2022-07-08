القضاء السويسري يقر ببراءة بلاتيني وبلاتر من تهم الفساد


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 11:26قراءة: 0 د, 19 ث
      
برأت محكمة سويسرية اليوم الجمعة كلا من سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من تهم الفساد التي وجهت إليهما.


وقضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية ببراءة بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما من تهم الاحتيال.

وأصدرت المحكمة قرارا مماثلا يقضي ببراءة بلاتيني قائد ومدرب منتخب فرنسا السابق من تهم الاحتيال أيضا.

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