تعيين التونسي فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي المغربي


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 09:26قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن نادي الرجاء الرياضي، مساء يوم الخميس، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على الفريق خلفا لرشيد الطاوسي، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.


وكشف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء، أنه تم التعاقد مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بمساعدة مواطنه التونسي عماد بن يونس وهشام أبو شروان.

وأكد أن تركيبة الفريق الأول، ستشهد العديد من التغييرات، استعدادا للموسم الكروي المقبل، حيث كتب"سنغير 85 في المائة من التركيبة البشرية لفريق الرجاء الموسم الكروي المقبل".


وكان البنزرتي قد تولى تدريب الرجاء الرياضي في الموسم الكروي 2013ـ2014، وقاده إلى تحقيق مركز الوصافة ضمن كأس العالم للأندية، كما تولى تدريب فريق الوداد الرياضي بين عامي 2018 و2020 وقاده إلى تحقيق لقب البطولة المغربية للمرة الـ 21 في تاريخه.
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كما قاد البنزرتي في الموسم الجاري فريق الاتحاد المنستيري الى وصافة البطولة التونسية لاول مرة في تاريخ النادي واهله للمشاركة لاول مرة في رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم المقبل.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 249473

Kerker  (France)  |Vendredi 08 Juillet 2022 à 15h 03m |           
إنّي بالمناسبة أتوجّه بدعاء إلى مسؤلي كرة القدم أن يعتنوا ببعض اللاّعبين النّاشئين الّذين أرى فيهم ميزة قابليّة التّألّق و الإبداع. و أخصّ بالذّكر لاعب الإتّحاد المنستيري صاحب هدف التّعادل مع النّادي الصّفاقسي اللاعب يوسف العبدلّي. نصيحتي لك يا يوسف أن تتواضع في عيشك و أن تثابر و تكثر في تدريباتك لكي ترتقي إلى أعلى المراتب في اللّعب. نحن في حاجة ماسّة إلى لاعبين أذكياء لا يدّخرون أيّ جهد من أجل تونس. عليك بالعمل من أجل الرّفع من سرعة التّنقّل
بالكرة و تعدّد طرق المراوغات مع دقّة التّوزيعات و القذف المباغت الغير المنتظر...عليك بالعمل لأربع ساعات متفرّقة يوميّا...أرجو من المسؤولين على كرة القدم أن يعملوا ليلا نهارا من أجل البحث عن الياقوتة الّتي ستهدي لنا أجمل تمثيل في المقابلات الدّوليّة. عندي إحساس بأنّ المواهب التّونسيّة عدّة لكنّها غير معروفة على السّاحة الإعلاميّة أو بالأحرى ضحايا حبّ الذّات و التّهميش و الفقر المادّي و المعنوي.
كما أدعو جميع لاعبين المنتخب القومي أن يعملوا ليلا نهارا ن أجل التّرفيع في الدّقّة و السّرعة و الحنكة و الدّهاء في المباغتة و إتقان الخدع في اللّعب.

Kerker  (France)  |Vendredi 08 Juillet 2022 à 14h 43m |           
إنّي بالمناسبة أتوجّه بدعاء إلى مسؤلي كرة القدم أن يعتنوا ببعض اللاّعبين النّاشئين الّذين أرى فيهم ميزة قابليّة التّألّق و الإبداع. و أخصّ بالذّكر لاعب الإتّحاد المنستيري صاحب هدف التّعادل مع النّادي الصّفاقسي اللاعب يوسف العبدلّي. نصيحتي لك يا يوسف أن تتواضع في عيشك و أن تثابر و تكثر في تدريباتك لكي ترتقي إلى أعلى المراتب في اللّعب. نحن في حاجة ماسّة إلى لاعبين أذكياء لا يدّخرون أيّ جهد من أجل تونس. عليك بالعمل من أجل الرّفع من سرعة التّنقّل
بالكرة و تعدّد طرق المراوغات مع دقّة التّوزيعات و القذف المباغت الغير المنتظر...عليك بالعمل لأربع ساعات متفرّقة يوميّا...أرجو من المسؤولين على كرة القدم أن يعملوا ليلا نهارا من أجل البحث عن الياقوتة الّتي ستهدي لنا أجمل تمثيل في المقابلات الدّوليّة. عندي إحساس بأنّ المواهب التّونسيّة عدّة لكنّها غير معروفة على السّاحة الإعلاميّة أو الأحرى ضحايا حبّ الذّات و التّهميش و الفقر المادّي و المعنوي.



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