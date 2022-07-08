تعيين التونسي فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي المغربي

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أعلن نادي الرجاء الرياضي، مساء يوم الخميس، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على الفريق خلفا لرشيد الطاوسي، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.وكشف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء، أنه تم التعاقد مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بمساعدة مواطنه التونسي عماد بن يونس وهشام أبو شروان.وأكد أن تركيبة الفريق الأول، ستشهد العديد من التغييرات، استعدادا للموسم الكروي المقبل، حيث كتب"سنغير 85 في المائة من التركيبة البشرية لفريق الرجاء الموسم الكروي المقبل".وكان البنزرتي قد تولى تدريب الرجاء الرياضي في الموسم الكروي 2013ـ2014، وقاده إلى تحقيق مركز الوصافة ضمن كأس العالم للأندية، كما تولى تدريب فريق الوداد الرياضي بين عامي 2018 و2020 وقاده إلى تحقيق لقب البطولة المغربية للمرة الـ 21 في تاريخه.كما قاد البنزرتي في الموسم الجاري فريق الاتحاد المنستيري الى وصافة البطولة التونسية لاول مرة في تاريخ النادي واهله للمشاركة لاول مرة في رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم المقبل.