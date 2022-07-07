ميناء رادس احباط محاولة تهريب 31 كلغ من مخدر الكوكايين


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 20:59قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكن اعوان الديوانة بميناء رادس، عشية أمس الأربعاء، من ضبط كمية من مخدر الكوكايين إثر تفتيش إحدى الشاحنات المحملة بمجرورة أثناء استعدادها لمغادرة الميناء، وذلك وفق ما نشرته الديوانة التونسية على صفحتها الرسمية.


وفي تفاصيل العملية، فقد تفطن أعوان الديوانة إلى وجود حقيبة مخفية في قمرة القيادة تحتوي على 27 صفيحة من مادة بيضاء اللون تزن حوالي 31 كلغ، يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.

وأثناء عملية التفتيش، حاول سائق هذه الشاحنة الفرار إلى خارج الميناء، فتمت ملاحقته من قبل أعوان الديوانة وشرطة الحدود والسيطرة عليه والاحتفاظ به لمتابعة الأبحاث.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني قصد متابعة الأبحاث وإلقاء القبض على بقية العناصر المتورطة في هذه القضية.
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