مالك الجزيري يخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة بوغوتا للتنس

خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 318 عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة بوغوتا الكولومبية المندرجة ضمن دورات التحدي بعد خسارته اليوم الخميس امام الكرواتي ميليان زيكيتش المصنف 276 عالميا 1-2 (6-3 و3-6 و6-7).وكان مالك الجزيري ازاح في الدور الماضي الكولومبي نيكولاس بويتراغو المصنف 835 عالميا 2-1 (5-7 و6-2 و6-4).وسيلاقي ميليان زيكيتش في الدور القادم المتاهل من المباراة التي تجمع لاحقا بين البرازيلي فيليبي الفيس المصنف 197 عالميا والنرويجي فيكتور دورازوفيتش المصنف 304 عالميا.