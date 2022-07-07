مالك الجزيري يخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة بوغوتا للتنس


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 23 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 318 عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة بوغوتا الكولومبية المندرجة ضمن دورات التحدي بعد خسارته اليوم الخميس امام الكرواتي ميليان زيكيتش المصنف 276 عالميا 1-2 (6-3 و3-6 و6-7).


وكان مالك الجزيري ازاح في الدور الماضي الكولومبي نيكولاس بويتراغو المصنف 835 عالميا 2-1 (5-7 و6-2 و6-4).

وسيلاقي ميليان زيكيتش في الدور القادم المتاهل من المباراة التي تجمع لاحقا بين البرازيلي فيليبي الفيس المصنف 197 عالميا والنرويجي فيكتور دورازوفيتش المصنف 304 عالميا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249460



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   