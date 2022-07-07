الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيشارك كملاحظ في الاستفتاء


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 19:05قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن المنظمة ستقدم مطالب اعتماد عدد من مناضلاتها كملاحظات خلال الاستفتاء، وذلك خلال لقائها برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس بمقر الهيئة .


كما أبرزت الجربي ، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، أن المنظمة النسائية لن تشارك في حملة الاستفتاء، وستتيح لمناضلاتها حرية التصويت لفائدة مشروع الدستور أو ضده.

وأضافت الهيئة في بلاغها ، أن اللقاء مثل مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عدد من المسائل المتعلقة بمدى تقدم الاستعدادات لاستفتاء 25 جويلية ، على غرار تحيين التسجيل وحملة الاستفتاء وملاحظة الاستفتاء وعلاقة الهيئة مع مختلف مكونات المجتمع المدني.



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