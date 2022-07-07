وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 47 منحة للدراسة بالخارج لفائدة المتفوقين لكل شعب الباكالوريا سنة 2022


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 18:58قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس، عن تخصيص 47 منحة للدراسة بالخارج لفائدة كل شعب الباكالوريا بالنسبة لدورة المتفوقين لسنة 2022، داعية المتفوقين/ات إلى الترشح لهذه الدورة عن طريق موقع التوجيه الجامعية www.orientation.tn في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 جويلية الجاري ليتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.


وتتوزع هذه المنح، حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يلي:
-03 منح باكالوريا آداب(فرنسا).
-20 منحة باكالوريا رياضيات(فرنسا).

-10منح باكالوريا رياضيات (ألمانيا).
-05 منح باكالوريا علوم تجريبية ((ألمانيا).
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-06 منح باكالوريا علوم تقنية (ألمانيا).
-01 منح باكالوريا اقتصاد وتصرّف (ألمانيا).
-01 منح باكالوريا علوم إعلامية (ألمانيا).
-01 منح باكالوريا رياضة(ألمانيا).

وكانت نسبة النجاح بلغت في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2022 لكل الأصناف 37.97 بالمائة توزعت على 48178 تلميذا وتلميذة، حسب وزارة التربية.

وبلغ عدد التلاميذ المؤجلين 38463 أي 30.32% والمرفوضين 30.71%.




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