وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 47 منحة للدراسة بالخارج لفائدة المتفوقين لكل شعب الباكالوريا سنة 2022

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس، عن تخصيص 47 منحة للدراسة بالخارج لفائدة كل شعب الباكالوريا بالنسبة لدورة المتفوقين لسنة 2022، داعية المتفوقين/ات إلى الترشح لهذه الدورة عن طريق موقع التوجيه الجامعية www.orientation.tn في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 جويلية الجاري ليتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.-03 منح باكالوريا آداب(فرنسا).-20 منحة باكالوريا رياضيات(فرنسا).-10منح باكالوريا رياضيات (ألمانيا).-05 منح باكالوريا علوم تجريبية ((ألمانيا).-06 منح باكالوريا علوم تقنية (ألمانيا).-01 منح باكالوريا اقتصاد وتصرّف (ألمانيا).-01 منح باكالوريا علوم إعلامية (ألمانيا).-01 منح باكالوريا رياضة(ألمانيا).وكانت نسبة النجاح بلغت في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2022 لكل الأصناف 37.97 بالمائة توزعت على 48178 تلميذا وتلميذة، حسب وزارة التربية.وبلغ عدد التلاميذ المؤجلين 38463 أي 30.32% والمرفوضين 30.71%.