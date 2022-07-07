ديوان التونسيين بالخارج ينظم "أسبوع المواطن المهاجر" من 18 إلى 22 جويلية 2022

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ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 18 إلى 22 جويلية الجاري، تظاهرة "أسبوع المواطن المهاجر" تحت شعار "تونس تحبكم"، وذلك في إطار الإعداد للبرامج الثقافية الموجهة للأجيال الجديدة للهجرة، حسب ما اعلن عنه الديوان في بلاغ له اليوم.وتضم هذه التظاهرة، التي ترمي إلى ملاءمة برامج الديوان للتحولات الديمغرافية والاجتماعية والثقافية للتونسيين بالخارج، أنشطة وورشات موجهة لمختلف الشرائح والأجيال من أطفال وشباب ونساء وكهول وكفاءات و مبدعين.وكان ديوان التونسيين بالخارج، قد أطلق بداية من يوم 13 جوان الفارط منصة رقمية للخدمات الإدارية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج باسم "تونسيو العالم" وتضم مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهياكل ذات الصلة بالتونسيين المقيمين بالخارج، ويهدف احداثها إلى إرساء دينامكية جديدة تمكن من الارتقاء بجودة ونجاعة الخدمات الإدارية الموجهة لفائدة الجالية التونسية بالمهجر.