سوسة : ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية المؤكّدة للإصابة بكورونا الى ما فوق 67 بالمائة خلال اليومين الأخيرين


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 18:52قراءة: 0 د, 55 ث
      
تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية المؤكّدة للإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية سوسة خلال اليومين الأخيرين عتبة الـ67 بالمائة
وفق ما بيّنته الإحصائيات التي تنشرها يوميا الإدارة الجهوية للصحة.

وقد أعلنت الادارة الجهوية للصحة بسوسة في بلاغها اليومي ان نسبة الإيجابية بلغت 75 بالمائة بالنسبة للعيّنات المرفوعة يوم 5 جويلية الجاري حيث تم تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة بعد اجراء 582 تحليلا مخبريّا.

وبلغت نسبة الإيجابية بالنسبة للعيّنات المأخوذة خلال السلعات 24 الأخيرة 67 بالمائة حيث تمّ الإعلان عن تسجيل 355 إصابة بكورونا وحالة وفاة وحيدة من جملة 530 عيّنة تحليل.


وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وفق التحيين الأخير إلى 72244 إصابة توفّي منهم 1469 مصابا، وتماثل للشفاء 69961 شخصا، في حين ما يزال 992 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.
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وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة إلى 19 مريضا، من بينهم 3 مرضى يقيمون في أقسام الإنعاش.

يذكر أن عدد المنتفعين الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سوسة بلغ إلى غاية يوم 21 جوان الجاري 477319 شخصا بينما بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة االكاملة من التلقيح ضد الفيروس التاجي في الجهة 434491 شخصا.

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