المعهد الوطني للتغذية يضع ثلاثة أرقام هاتفية للاتصال والاستفسار بشأن الأضحية خلال يومي عيد الإضحى


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 18:51قراءة: 1 د, 14 ث
      
يضع المعهد الوطني للتغذية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت شعار " عيد بدون كيس مائي "، ثلاثة أرقام هاتفية على ذمة المواطنين للاتصال عند الشك في سلامة الأضحية.


ويمكن للمعنيين بالأمر حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الصحة، الاتصال على الأرقام التالية: 71 150 513 و 71 150 535 و
71 150 509 التي ستكون في الخدمة يومي عيد الأضحى.


وسيكون، حسب البلاغ، ثلة من الأطباء البياطرة والأخصائيين في مجال التغذية، على عين المكان للرد على استفسارات المواطنين وتقديم النصائح العملية لضمان استهلاك صحي وسليم للأضحية عند الذبح وصولا إلى مرحلة الاستهلاك وحفظ اللحم لمدة طويلة.

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ونصح المعهد الوطني للتغذية، باستهلاك قليل من اللحم مباشرة بعد الذبح في فترة لا تتجاوز الساعتين ( الشوي أو القلاية) لأنه بعذ ذلك يصبح اللحم عسير الهضم ويتغير مذاقه وكذلك بتجفيف أو تحجيج اللحم لمدة 24 ساعة في مكان بارد أو في الثلاجة، مضيفا أنه يمكن حفظ لاللحم بطرق عديدة بعد تقطيعها سواء بالتبريد في الثلاجة لمدة لاتتجاوز 4 أيام أو التجميد في المجمد ( في درجة حرارة 18° - ) لمدة لا تتجاوز 9 أشهر مع التذكير أنه لا يجوز إعاد تجميد اللحم بعد إخراجه من المجمد.
كما نصح المعهد في بلاغ له، بضرورة تنظيف أحشاء الخروف ( الدوراة ) مباشرة بعد استئصالها من الكبش.

وبالنسبة لأوساخ يوم العيد فقد أكد المعهد، حسب ذات البلاغ، على ضرورة وضع الأوساخ والفضلات الخاصة بالأضحية في أكياس من البلاستيك أو حاويات خاصة ويكون إخراجها في الوقت المناسسب عند تواجد أعوان البلدية لرفع الفضلات لأن هذه الأخيرة تلوّث المحيط وتجلب الذباب والحشرات.



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