بلاغ مروري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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نشرت وزارة الداخلية ، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، عدة توصيات لمستعملي الطريق، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك.وبينت أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور، ستتمركز يوم الجمعة 08 جويلية 2022 بداية من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:0، و.يوم السبت 09 جويلية 2022 بداية من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:00 ويوم الأحد 10 جويلية 2022 بداية من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:00 ويوم الإثنين 11 جويلية 2022 بداية من الساعة 06:00 إلى الساعة 12:00.ودعت الوزارة مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة ، وذلك بعدم تجاوز عدد الركاب المسموح به بوسائل النقل العمومي غير المنتظم، وملازمة اليمين وعدم الإفراط في السرعة وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.كما أوصت بعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، وضرورة استعمال حزام الأمان، وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق ، والتعديل من السرعة حسب حالة الطريق وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة عند الإقراب من اماكن تواجد الأطفال.وأكدت الوزارة أنها قامت بوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشاد مستعملي الطريق ومساعدتهم وتضع على ذمتهم عند الضرورة أرقام هواتف النجدة التالية:- إدارة شرطة المرور: 71343201- إدارة حرس المرور: 71960448 أو 193