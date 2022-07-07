سيدي بوزيد: عائلة الرضيع المختطف تحتج للمطالبة بالاسراع في العثور عليه

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قام عدد من أفراد عائلة وأقارب الرضيع المختطف في مدينة سيدي بوزيد، بغلق الطريق الرئيسي في مدينة سيدي بوزيد صباح اليوم الخميس للمطالبة بالتسريع في عمل الفرق الأمنية للعثور على الطفل المختطف.ومنع المحتجّون السيارات من المرور وقاموا بإحراق العجلات المطاطية بالشارع الرئيسي لساعات متتالية احتجاجا على ما اعتبروه " بطء الفرق الأمنية في التعامل مع قضيّة الرضيع المختطف" وفق تعبيرهم.وبيّن والد الرضيع المختطف ياسين حامدي في تصريح لــ(وات)، أن العائلة تعيش ظرفا صعبا جدا، واستنكر ما اعتبره بطء في التعامل الأمني مع قضيّة اختطاف ابنه وطالب بالتسريع في جهود البحث عنه قصد العثور عليه.وهدّدا والدا الرضيع المختطف بالانتحار يوم عيد الاضحى في حال لم يتم العثور على الرضيع وإعادته لها، وفق ما صرّحا به لصحفية (وات).ويذكر أن الرضيع تعرّض للاختطاف يوم الاثنين من داخل قسم رعاية الام والطفل بسيدي بوزيد المدينة من قبل امرأة تلبس كمامة، وتم فتح بحث من طرف النيابة العمومية في الموضوع والفرق الامنية تتابع الحادثة منذ وقوعها.