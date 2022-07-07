سيدي بوزيد: عائلة الرضيع المختطف تحتج للمطالبة بالاسراع في العثور عليه


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 15:40قراءة: 0 د, 47 ث
      
قام عدد من أفراد عائلة وأقارب الرضيع المختطف في مدينة سيدي بوزيد، بغلق الطريق الرئيسي في مدينة سيدي بوزيد صباح اليوم الخميس للمطالبة بالتسريع في عمل الفرق الأمنية للعثور على الطفل المختطف.


ومنع المحتجّون السيارات من المرور وقاموا بإحراق العجلات المطاطية بالشارع الرئيسي لساعات متتالية احتجاجا على ما اعتبروه " بطء الفرق الأمنية في التعامل مع قضيّة الرضيع المختطف" وفق تعبيرهم.

وبيّن والد الرضيع المختطف ياسين حامدي في تصريح لــ(وات)، أن العائلة تعيش ظرفا صعبا جدا، واستنكر ما اعتبره بطء في التعامل الأمني مع قضيّة اختطاف ابنه وطالب بالتسريع في جهود البحث عنه قصد العثور عليه.


وهدّدا والدا الرضيع المختطف بالانتحار يوم عيد الاضحى في حال لم يتم العثور على الرضيع وإعادته لها، وفق ما صرّحا به لصحفية (وات).
..



ويذكر أن الرضيع تعرّض للاختطاف يوم الاثنين من داخل قسم رعاية الام والطفل بسيدي بوزيد المدينة من قبل امرأة تلبس كمامة، وتم فتح بحث من طرف النيابة العمومية في الموضوع والفرق الامنية تتابع الحادثة منذ وقوعها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249439



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   