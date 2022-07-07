"الهايكا" ..استدعاء مؤسسات اذاعية عاينت انخراط عدد من صحفييها في حملة الاستفتاء واخلالهم بمبادىء الموضوعية والحياد


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 15:38قراءة: 0 د, 41 ث
      
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) استدعاء المؤسسات المعنية على معنى الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 باعتبارها في حالة ارتكاب خروقات جسيمة، إثر معاينتها انخراط صحفيين ومعلّقين في بعض القنوات الإذاعية في حملة الاستفتاء وإخلالهم بواجب الالتزام بمبادئ الموضوعية والحياد.


ونبهت "الهايكا، وفق بلاغ اليوم الخميس، وسائل الإعلام السمعية البصرية وكل الصحفيات والصحفيين والقائمين على البرامج الحوارية والسياسية إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

ودعتهم إلى القيام بدورهم في إنارة المواطنات والمواطنين وضمان تغطية متوازنة وذات مصداقية تكرس إرادة الناخبين والناخبات الحرة في الاختيار.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي إخلال بالالتزامات الواجبة على وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال تغطية الحملة الإعلامية للاستفتاء، في سبيل ضمان عملية اقتراع حرة ونزيهة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249438



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   