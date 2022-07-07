"الهايكا" ..استدعاء مؤسسات اذاعية عاينت انخراط عدد من صحفييها في حملة الاستفتاء واخلالهم بمبادىء الموضوعية والحياد

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) استدعاء المؤسسات المعنية على معنى الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 باعتبارها في حالة ارتكاب خروقات جسيمة، إثر معاينتها انخراط صحفيين ومعلّقين في بعض القنوات الإذاعية في حملة الاستفتاء وإخلالهم بواجب الالتزام بمبادئ الموضوعية والحياد.ونبهت "الهايكا، وفق بلاغ اليوم الخميس، وسائل الإعلام السمعية البصرية وكل الصحفيات والصحفيين والقائمين على البرامج الحوارية والسياسية إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.ودعتهم إلى القيام بدورهم في إنارة المواطنات والمواطنين وضمان تغطية متوازنة وذات مصداقية تكرس إرادة الناخبين والناخبات الحرة في الاختيار.وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي إخلال بالالتزامات الواجبة على وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال تغطية الحملة الإعلامية للاستفتاء، في سبيل ضمان عملية اقتراع حرة ونزيهة.