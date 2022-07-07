السياح الجزائريين سيشرعون في التوافد على تونس بداية من يوم 20 جويلية 2022 في ظل اعداد جيد لاستقبالهم - جامعة النزل

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توقعت رئيسة الجامعة الجهوية للنزل بالوطني القبلي ونائبة رئيسة الجامعة التونسية للنزل نرجس بوعسكر، الخميس، توافد السياح الجزائريين على تونس بداية من يوم 20 جويلية 2022، في وقت يتعين فيه على البلاد الإعداد الجيد لاستقالبهم.وتترقب الوجهة التونسية عودة السياح الجزائريين خاصة بعد اتفاق رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 5 جويلية 2022 على فتح الحدود أمام تنقل الأشخاص بين البلدين، بداية من يوم 15 جويلية 2022.وأضافت بوعسكر في تصريح لـ(وات)، أن طلبات الاستفسار من قبل وكالات الأسفار الجزائرية حول عروض الوجهة التونسية التي تلقتها الجامعة التونسية، ارتفعت بعد إعلان فتح الحدودوقالت إن الجامعة التونسية للنزل انتظرت هذا الحدث الذي يعد خطوة ضرورية لإنعاش الموسم السياحي، إلى جانب خطوات أخرى وجب اتخاذها لمزيد النهوض بالقطاع السياحيولفتت بوعسكر، إلى أن المنطقة السياحية بالوطن القبلي والحمامات وخاصة ياسمين الحمامات، على أتم الاستعداد لإستقبال السياح الجزائريين خاصة وان هذه الوجهة تعتبر من أهم الوجهات المطلوبة من السياح الجزائريين.وتتوفر منطقة الحمامات، على قرابة 120 فندق، تعمل على إستقطاب السياح بشكل عام ومستعدة لإستقبال السياح الجزائريين وسط توصيات بضمان أفضل الظروف لإستقبالهم وفق بوعسكر.وأبرزت المسؤولة، ان الوجهة السياحية التونسية، التي إستقلبت زهاء 2 مليون و 500 الف سائح ماقبل تفشي جائجة كوفيد 19 مطلع 2022، ستسجل تواصل الموسم السياحي إلى شهري أوت وسبتمبر 2022.وشددت الجامعة التونسية للنزل، على لسان بوعسكر، على ضرورة الاعداد بشكل جيد لاستقبال السياح التونسيين على مستوى الحدود خاصة وأن العديد النقاط المتصلة بالعبور تمت اثارتها خلال المواسم الفارطة.واستقبلت تونس من 1 جانفي الى 30 جوان 2022، زهاء 2 مليون و 102 الف و 321 سائح من مختلف الجنسيات، أي بزيادة 104 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق تصريح أدلى به المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، نزار سليمان.وتوقع سليمان في تصرحه يوم 30 جوان 2022 أن يصل عدد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2022 إلى أكثر من 4 ملايين و 750 ألف سائح، أي بزيادة تفوق 100 بالمائة مقارنة بسنة 2021.وزار تونس، 54 ألف و 572 سائح جزائري، بحلول 30 جوان 2022 ، مقابل 6 آلاف و 563 سائحا سنة 2021 رغم فرض قيود على تنقل الأشخاص والتي ستلغى بداية من 15 جويلية 2022 .