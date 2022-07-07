متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الخميس 7 جويلية

تطاوين : تسجيل 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 مصابين في اقسام كوفيد-19 في تطاوين و رمادة

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سليانة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: نسبة الإيجابية في تحاليل التقصي تتخطى عتبة ال50 بالمائة لليوم الثاني على التوالي

قابس: تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت الإدارة الجهوية للصحّة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 26 اصابة بمعتمدية تطاوين الشمالية و21 اصابة بمعتمدية تطاوين الجنوبية و 20 اصابة بمعتمدية غمراسن و09 اصابات في معتمدية البئر الاحمر واصابتين اثنتين بمعتمدية رمادة.وأشارات الادارة الجهوية للصحة في عرضها للوضع الوبائي لفيروس كورونا المنشور اليوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى إقامة ثلاثة مصابين بهذا الفيروس بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين في حين يقيم مصابان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في برمادة.سجّلت ولاية سليانة أمس الاربعاء 114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 182 تحليلا، وفق ما أوردته اليوم الخميس الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الالكترونية " الفايسبوك".وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 20 في الكريب و 19 في مكثر و14 في معتمديتي الروحية وسيدي بورويس و17 في بوعرادة و9 في مدينة سليانة و8في قعفور و7 في برقو و6 في كسرى.ويقيم بالمستسفى الجهوي في سليانة مصاب واحد بقسم الاوكسيجين فيما بلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية حالتين، وفق ذات المصدر.تجاوزت نسبة إيجابية تحاليل التقصي على فيروس "كورونا" في ولاية صفاقس لليوم الثاني على التوالي عتبة ال50 بالمائة، وفق ما بينته الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.وناهزت نسبة الإيجابية خلال ال24 ساعة الماضية ال55 بالمائة، حيث أحصت الجهة 158 إصابة جديدة على مجموع 288 تحليلا منجزا وحالة وفاة واحدة بعد ان أحصت في اليوم السابق 218 حالة إيجابية على مجموع 428 تحليلا (وهو ما يناهز نسبة 51 بالمائة) بالإضافة إلى حالة وفاة.وأخذ نسق إيواء المصابين بالوباء في الوحدات الاستشفائية للجهة في التصاعد بشكل ملحوظ حيث مرّ عدد المقيمين بقسم "كوفيد 19" خلال ال24 ساعة الماضية من 23 مصابا إلى 47 مصابا دفعة واحدة، ويقيم بأقسام العناية المركزة حاليا 5 مصابين وفي المصحات الخاصة 11 مصابا.وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفايات الناجمة عن الإصابة بالوباء والتي سجلتها صفاقس منذ ظهور الجائحة وصل إلى 2219 حالة وفاة، وبلغ العدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 83128 حالة تعافى منهم 80014 مصابا.قابس، 07 جويلية (وات/مكتب قابس) - أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 109 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" الى 43 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بمطماطة الجديدة، و04 اصابات بقابس المدينة، واصابتين (02) بقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بكل من غنوش والحامة.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" 29823 مصابا تجاوز منهم 29367 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 456 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 208 حالات بقابس الجنوبية و115 حالة بوذرف و44 حالة بمارث و31 حالة بمطماطة الجديدة و23 حالة بالحامة و16 حالة بالمطوية و10 حالات بقابس المدينة و03 حالات بكل من منزل الحبيب وغنوش وقابس الغربية.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19"، أربعة مرضى (04) فيما تبلغت نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 114 اصابة لكل 100 الف ساكن.