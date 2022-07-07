سليانة: جمعية "المليون ريفية والبدون أرض" تواصل حملتها الخاصة بالإستفتاء

..





تواصل جمعية "المليون ريفية والبدون أرض"، المناصرة لمشروع الدستور حملتها الخاصة بالإستفتاء بمدينة سليانة، حيث ركّز ممثلو الجمعية، منذ صباح اليوم الخميس، خيمة دعائية تزامنا مع السوق الأسبوعية وما يشهده من إكتظاظ بمناسبة عيد الاضحيوقام ممثلو الجمعية بالتواصل مع المارّة والحديث معهم حول فصول الدستور، فضلا عن توزيع لافتات تدعو في مضامينها الى التصويت ب"نعم" لفائدة الدستور الجديدوذكرت ممثلة الجمعية بسمة الهمامي في تصريح ل"وات" أن الحملة التي إنطلقت منذ يوم الأحد المنقضي بمنطقة الاقصاب من معتمدية قعفور تحت شعار "الشعب يؤسس" متواصلة لتشمل اليوم مدينة سليانة، على ان تتنقل في الايام القادمة الى المناطق الريفية والمعزولة، لتفسير مضامين الدستور الجديد.وأكدت اهمية الاستفتاء على اعتبار ان "المرحلة تاريخية وحساسة ومفصلية في تاريخ تونس" وفق تعبيرها.يذكر أن ولاية سليانة تضم مبدئيا 192 مركز اقتراع