سليانة: جمعية "المليون ريفية والبدون أرض" تواصل حملتها الخاصة بالإستفتاء


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 13:09قراءة: 0 د, 38 ث
      
تواصل جمعية "المليون ريفية والبدون أرض"، المناصرة لمشروع الدستور حملتها الخاصة بالإستفتاء بمدينة سليانة، حيث ركّز ممثلو الجمعية، منذ صباح اليوم الخميس، خيمة دعائية تزامنا مع السوق الأسبوعية وما يشهده من إكتظاظ بمناسبة عيد الاضحي


وقام ممثلو الجمعية بالتواصل مع المارّة والحديث معهم حول فصول الدستور، فضلا عن توزيع لافتات تدعو في مضامينها الى التصويت ب"نعم" لفائدة الدستور الجديد

وذكرت ممثلة الجمعية بسمة الهمامي في تصريح ل"وات" أن الحملة التي إنطلقت منذ يوم الأحد المنقضي بمنطقة الاقصاب من معتمدية قعفور تحت شعار "الشعب يؤسس" متواصلة لتشمل اليوم مدينة سليانة، على ان تتنقل في الايام القادمة الى المناطق الريفية والمعزولة، لتفسير مضامين الدستور الجديد.


وأكدت اهمية الاستفتاء على اعتبار ان "المرحلة تاريخية وحساسة ومفصلية في تاريخ تونس" وفق تعبيرها.
..



يذكر أن ولاية سليانة تضم مبدئيا 192 مركز اقتراع

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249432

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 17h 40m |           
والله خسارة اهل الشمال الغربي اغلب جهة منكوبة عبر كل الحكومات وهوما تلاهم الاوائل في الطحين ما عدى عهد الترويكا كانوا فرسان ضدها لكن يزعزا كان في الخيبة تلو الاخرى وستبقون هكذا في اتعس حال ما دمتم تتبعون خطى اليسار والزمان بيننا حاشى القليل منهم بالطبع



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   