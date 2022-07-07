صفاقس: رياض معطر احد المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد يطلق حملته الدعائية


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 13:02قراءة: 0 د, 58 ث
      
تحت شعار "فاعلون، أطلق الشخص الطبيعي، رياض معطر، مساء امس الأربعاء، رفقة عدد من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني، حملته الدعائية المساندة للاستفتاء "بنعم" حول مشروع الدستور الجديد المنتظر اجراؤه يوم 25 جويلية الجاري.
 

وأعتبر معطر انه "من الضروري ان يذهب أبناء الشعب التونسي بكثافة يوم 25 جويلية الجاري إلى صناديق الاقتراع، والتعبير عن رأيهم بكل حرية عبر التصويت بنعم او لا على مشروع الدستور الجديد"، معتبرا "ان عدم المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد سيضع تونس في مأزق" وفق تقديره.
 
وتساءل عدد من الحاضرين في هذا الاجتماع من مواطنين وممثلي المجتمع المدني حول عدد من فصول مشروع الدستور الجديد أبرزها الفصل عدد 2 والفصل عدد  5 والبرنامج الاقتصادي في مشروع الدستور الجديد وتقييم الدستور الجديد والاستفتاء عليه في ظل غياب المحكمة الدستورية والفرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاسوي وكيفية توحيد الخطاب من أجل اقناع المواطنين العاديين بالمشاركة في الاستفتاء.

  
وقال المختص في القانون شاهين الخليفي ان "النظام الرئاسي هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ عشر سنوات خلت"، وفق تقديره، ودعا الى ضرورة التركيز في العمل الميداني على ابراز "الفرق الشاسع بين دستور 2014 ومشروع الدستور الجديد".
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يذكر ان الاجتماع قد تم بحضور عدد من الملاحظين من جمعية "مراقبون "

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249429

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 13h 53m |           
حضور رهيب يفوق العشرين شخصا
في صفاقس ثاني كبر مدينة يفوق عدد سكانها المليون نسمة
فمن هو رياض معطر ؟ ما صفته وما هو ماضيه؟
ومن يمول حملته وكم تكلفة الاجتماع الرهيب



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