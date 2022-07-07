مشروع جديد لنظام البطولة والرزنامة العامة لبطولة النخبة "أكابر" للموسم الرياضي 2022-2023

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قرر المكتب الجامعي لكرة اليد خلال اجتماعه يوم امس الموافقة على مشروع حول نظام البطولة والرزنامة العامة لبطولة النخبة "أكابر" للموسم الرياضي 2022-2023 اقترحته اللجنة المركزية الرياضية والإدارة الفنية الوطنية ليتمّ عرضه لاحقا على مدربي النوادي.وافاد المكتب الجامعي انه سيتم خلال الأسبوع القادم نشر الرزنامة العامة للموسم الرياضي 2022-2023.وفيما يلي نظام البطولة المقترح:-المرحلة الأولى: 11 جولة ذهاب و 11 جولة إياب-المرحلة الثانية:- مجموعة التتويج: تقسم 8 الفرق الأولى على مجموعتين وسيتمّ توزيعها بالقرعة - حسب الترتيب على 4 مستويات وتلعب 3 جولات ذهابا و 3 جولات إيابا.- مجموعة تفادي النزول: تتكون من أصحاب 4 مراكز الأخيرة وتلعب 3 جولات ذهابا و 3 جولات إيابا ينزل على إثرها صاحبي المركزين الأخيرين للقسم الوطني "أ"وستجمع المرحلة النهائية للبطولة صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة في الدور نصف النهائي ثم يخوض الفريقان المتاهلان الدور النهائي ومقابلة ترتيبية من اجل المركز 3 و4.كما تم خلال الاجتماع التداول حول موضوع التوزيع الجغرافي للنوادي على مختلف الرابطات الجهوية وذلك بناء على طلبات تقدمت بها عديد الجمعيات. وقرر المكتب الجامعي في هذا السياق تشكيل لجنة ستعد مقترحات للمكتب الجامعي حول إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للنوادي وانتمائها للرابطات الجهوية وذلك لتقريب هياكل الجامعة من النوادي والضغط على مصاريف التنقل في بطولات الشبان مع السعي لتطوير المستوى الفني.ويرأس هذه اللجنة العضو الجامعي نجيب الشعبوني بالإضافة حلمي الدريدي وعدنان لعويان وسامي حمرون والمستشار الفني الجهوي المكلف بتطوير كرة اليد مراد بالزرقة.وتقرر خلال اجتماع المكتب الجامعي ايضا تشكيل لجنة قانونية استشارية ستتولّى إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية للجامعة (القوانين العامة والقانون الأساسي) وسترأس هذه اللجنة ليليا الفوراتي وعضوية بهاء الدين البكاري وأشرف الماجري رئيس اللجنة الوطنية للاستئناف ونصاف الطنني.