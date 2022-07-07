قبلي: عدم تسجيل اي نشاط انتخابي بكافة معتمديات الولاية

افاد المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد "وات" بانه لم يتم الى حد اليوم الخميس، تسجيل اي نشاط انتخابي بولاية قبلي خاص بالمشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء الوطني على الدستورواضاف انه تم تحديد 17 مكانا لتعليق المعلقات الخاصة بالمشاركين موزعة على كافة معتمديات الولاية، مشيرا الى انه تم تحديد كافة الاماكن بالتعاون مع المعتمدين ورؤساء البلديات، ويحتوي كل مكان على 148 مستطيلا طبقا لعدد القائمات النهائية للمقبولين في الحملة الانتخابيةوذكر عبد الجبار جديد، ان فرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد انتداب اعضاء مكاتب الاقتراع الذين سيبلغ عددهم 969 عضوا موزعين على 82 مركز اقتراع بها 172 مكتب تصويتيشار الى ان عدد الناخبين الذين تم تحيين تسجيلهم بولاية قبلي تجاوز الى حد الان 128 الف ناخب وناخبة مقارنة ب95 الف مسجل في اخر استحقاق انتخابي شهدته البلاد