الألعاب المتوسطية وهران-2022 : "نسخة ناجحة " ( محافظ الدورة ورئيس اللجنة الدولية للالعاب المتوسطية )

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أكد محمد عزيز دروازمحافظ النسخة 19 للالعاب المتوسطية ( وهران 2022) والايطالي دافيد تيزانو رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية , اليوم الأربعاء, نجاح النسخة الـ19 من الموعد المتوسطي .ونقلت وكالة (واج) عن درواز قوله في ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة التابع لقصر المؤتمرات "أحمد بن أحمد" بمعية رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط, ان "دورة وهران-2022 كانت ناجحة على جميع الأصعدة وسارت في أحسن الظروف ونحن كلجنة تنظيم نفتخر بهذا النجاح".وأكد محافظ الدورة المتوسطية" وهران 2022", بالمناسبة أنه بالنظر إلى الأصداء التي تلقتها لجنة التنظيم طوال المنافسة, يمكن التأكيد أن نسخة وهران, كانت" فريدة من نوعها وتبقى "فخرا لنا كلجنة ولكل الشعب الجزائري وقيادته" متوجها بالشكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, على كل ما قدمه من تسهيلات ودعم مطلق لإنجاح هذه التظاهرة المتوسطية من الناحية التنظيمية .وافاد انه "لم يتم تسجيل أي شكوى بخصوص الإيواء بالقرية المتوسطية وكذلك من ناحية الإطعام, حيث لم يتعرض أي رياضي للمرض طوال الألعاب".كما بين درواز( احد رموز كرة اليد العالمية والعربية والافريقية سابقا ووزير الشباب والرياضة الجزائري سابقا ): "أنه خلال جميع المنافسات الرياضيةلم يتم تسجيل أي اعتراض على النتائج الفنية سواء من الرياضيين أو المسيرين".ومن جهته اعرب الإيطالي دافيد تيزانو, عن اعجابه بمستوى تنظيم الدورةمن عديد الجوانب التنظيمية بفضل الدعم الفعال والقوي للسلطات الجزائرية .وقال تيزانو: "أن الفائز الوحيد عقب هذه النسخة الـ19 هو الشعب الجزائري, وذلك بفضل الشغف والحماس الذي صنعه في جميع الملاعب والقاعات التي احتضنت المنافسات الرياضية التي اكتظ بها الجمهور الوهراني".واضاف: "ان أجواء المنافسات أعجبت كثيرا الرياضيين الذين اشتاقوا لها خاصة بعد الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على النشاطات الرياضية".وفي سياق متصل أوضح درواز: "انه في سابقة أولى من ناحية التغطية التلفزيونية, نقلت 20 دولة حفل افتتاح الالعاب , كما امنت 15 دولة بثا مباشرا للمنافسات الرياضية, اضافة الى متابعة إعلامية من طرف تلفزيونات 11 دولة, عبر تغطية يومية .وتختتم الدورة الـ19 للألعاب المتوسطية-2022, سهرة اليوم الأربعاء, بعد 12 يوما من التنافس بمدينة "الباهية" وهران, حيث شهدت تتويج إيطاليا بالمرتبة الأولى لمجموع الميداليات ب 159 (48 ذهب , 50 فضة و61 برونز) أمام تركيا ب108 ميدالية (45 ذهب, 26 فضة و 37 برونز) ثم فرنسا ب 81 ميدالية ( 21 ذهب , 24 فضة و 36 برونز) فيما أحرزت الجزائر المركز الرابع في انجاز تاريخي برصيد 53 ميدالية ( 20 ذهب , 17 فضة و 16 برونز).ر/ زهو