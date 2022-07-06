رئيس رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب

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أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله، الأربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ضرورة التنفيذ الفوري للقرارات التي تم اتخاذها لتوفير الماء الصالح للشراب لكافة المواطنين في كل الجهات، كما تطرق اللقاء إلى مسألة الجمعيات المائية.وتناول اللقاء، الوضع العام في البلاد وسير المرافق العمومية، الى جانب بعض المسائل المتصلة بالنقل وخاصة منه الجوي، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية.واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على تقدم الاستعدادات لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، " تيكاد8" (يومي 27 و28 اوت 2022).وكان رئيس الجمهورية، اكد لدى استقباله وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، يوم 27 جوان 2022، ضرورة "اتخاذ اجراءات فورية لاعادة الماء واعادة الجمعيات المائية ثم النظر في امكانية اعادة جدولة ديونها وكيفية التعامل معها".ووصف سعيد خلال ذات اللقاء الوضع "بحالة طوارئ بالنسبة للمياه ولا بد من اعطاء التعليمات لكل الجهات حتى تتدخل لاعادة الجمعيات المائية وتوفير المياه" اذ ان رؤية " الناس يقطعون عشرات الكيلومترات بحثا عن الماء الصالح للشراب، لم يعد امرا مقبولا باي مقياس من المقاييس لا سيما في ظل درجات حرارة مرتفعة تصل 45 درجة مع انقطاع الماء".