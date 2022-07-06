مسابقة المشيقح الأدبية / التونسي محمد سيف الشريطي يفوز بالجائزة الأولى لفرع القصة القصيرة

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أعلنت مسابقة المشيقح الأدبية في نسختها الثانية عن فوز 12 أديباً في فروع المسابقة الأربع (القصيدة العربية - المقال الأدبي - القصة القصيرة - البحث التاريخي) من بينهم الكاتب التونسي محمد سيف الشريطي الذي حاز الجائزة الأولى لفرع القصة القصيرة.وفاز محمد سيف الشريطي بالمركز الأول لفرع القصة القصيرة، عن عمله "ولو صدقوا" وآل المركز الثاني لامتثال شيخ الدين من السودان عن قصتها "الورقة الرابحة" وحلّ السينغالي أليو نداي في المركز الثالث عن قصته "طيف الوباء".أما في فرع القصيدة العربية فقد حاز المركز الأول الجزائري عبدالرحمن كرومي عن عمله "السيدة الأولى" ونال محمد دانسكو من غينيا المرتبة الثانية عن عمله "ضاع التاريخ"، فيما حل في المرتبة الثالثة المغربي ياسين بعيسلام عن "ضفة التقوى".وبخصوص فرع المقال الأدبي، حاز المرتبة الأولى السعودي فهد إبراهيم البكر عن عمله "الرواية الرسائلية عند المرأة العربية في القرن الحادي والعشرين" والمرتبة الثانية "إيمان التميمي من الأردن عن "مثقال أبجدية" وحل في المركز الثالث أشرف نيمي سيكالي من تايلندا عن "أعراف الإخراج الصحفي".وآلت جوائز فرع البحث التاريخي إلى كل من المصري محمد أحمد محمد (المركز الأول) والفلسطينية هناء محمد عايش (المركز الثاني) والسوري فراس محمود (المرتبة الثالثة) .وجدير بالذكر أن الدورة الثانية من هذه المسابقة التي تحمل اسم الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح ( أحد أبرز رجال الأعمال والمثقفين السعوديين)، شهدت مشاركة 4157 من جنسيات متعددة قدموا 6942 عملاً أدبياً.وجاء في بلاغ صادر عن المنظمين أن هذه المسابقة الأدبية تهدف أساسا إلى تنشيط ودعم الحركة الأدبية العربية وتشجيع المواهب العربية الشابة في مجال التأليف الأدبي داخل الوطن العربي وخارجه.