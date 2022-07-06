ريباكينا تبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

تعافت إيلينا ريباكينا من بداية هشة لتتغلب على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 4-6 و6-2 و6-3 اليوم الأربعاء وتتاهل الى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لمواجهة سيمونا هاليب.وباتت ريباكينا أول لاعبة كازاخستانية تبلغ الدور نصف النهائي في بطولة كبرى.وتدور مباراة نصف النهائي بين ريباكينا وهاليب غدا الخميس بينما يجمع لقاء نصف النهائي الثاني التونسية انس جابر بالالمانية ماريا تاتيانا في نفس اليوم.