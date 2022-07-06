متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الأربعاء 6 جويلية

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قابس: تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد: تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 39 حالة شفاء

تطاوين: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثة منهم في أقسام كوفيد-19سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته اليوم الاربعاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتتوزع الإصابات الجديدة إلى 18 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية و17 في كل من معتمديتي تطاوين الجنوبية ومعتمدية غمراسن و09 إصابات في معتمدية رمادة وإصابتين اثنتين في معتمدية ذهيبة.وأشارت الإدارة الجهوية للصحة إلى خضوع مصابين اثنين بهذا الوباء للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 126 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة الى 24 اصابة بقابس الجنوبية و14 اصابة بكل من وذرف ومارث و03 اصابات بقابس المدينة واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بمنزل الحبيب.وبلغ العدد الجملي للمصابين 29764 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29332 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 432 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 182 حالة بقابس الجنوبية و117 حالة بوذرف و44 حالة بمارث و31 حالة بالحامة و25 حالة بمطماطة الجديدة و16 حالة بالمطوية و09 حالات بقابس المدينة و03 حالات بكل من منزل الحبيب وغنوش وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومطماطة.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19" ثلاثة مرضى (03) فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 108 اصابات لكل 100 الف ساكن.سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء 207 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 39 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعايةالصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لــ(وات).وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 42 ألفا و11 إصابة منها1055 حالة وفاة و40 ألف و315 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يتمّ إيواؤهم حاليا بالمستشفى الجهوي 15 مصابا.وتتوزع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيد على معتمديات سوق الجديد حالة واحدة وجلمة حالتان والمزونة حالة ومنزل بوزيان 28 حالة وبئر الحفي حالة والرقاب حالتين والمكناسي 29 حالة وسيدي بوزيد الشرقية 11 حالة وسيدي بوزيد الغربية 125 حالة والسبالة حالتان وسيدي علي بن عون 3 حالات والسعيدة حالة وأولاد حفوز حالة.ومن جانب آخر، بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الاربعاء 217196 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي لــ(وات).