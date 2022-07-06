سليانة: تسجيل مخالفة واحدة منذ بداية حملة الاستفتاء


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 14:45قراءة: 0 د, 37 ث
      
سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة، منذ بداية حملة الاستفتاء إلى غاية اليوم الإربعاء، مخالفة واحدة تعلقت بجمعية، لعدم اعلامها المسبق بنشاطها، وفق ما ذكرته المكلفة بالإعلام والتنسيق مع المجتمع المدني بالإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة نجاة طاع الله


وأضافت في تصريح اليوم الإربعاء ل"وات "أن عدد الأنشطة المصرح بها إلى حد اليوم هو نشاط واحد من قبل احدى الجمعات، سيقام يوم غد الخميس، واشارت بخصوص المربعات الخاصة بالاستفتاء،الى أنه تمت مراسلة البلديات عن طريق الولاية منذ 2 جويلية الجاري للقيام بتحديد المربعات ورسمها

وذكرت في تصريح سابق ل"وات "أنه تم إنتداب 30 عون مراقبة للحملة وتكوينهم في الجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بالحملة على مدى يومين، فضلا عن إستيفاء إجراءات أداء اليمين بالمحكمة الإبتدائية بسليانة


يذكر أن عدد مراكز الاقتراع بالجهة بلغ مبدئيا 192 مركزا

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