قابس: عدم تسجيل أنشطة دعائية للاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد

أفاد منسق الادارة الفرعية للانتخابات بقابس علي الباز "وات" بانه لم يقع الى حد اليوم الاربعاء اعلام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس بأي نشاط دعائي أو تحسيسي ضمن الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد التي انطلقت يوم 03 جويلية الجاري.وبين الباز ان اعضاء هذه الهيئة يواصلون في اطار الاستعداد للاستفتاء زياراتهم الميدانية لمراكز الاقتراع بالجهة والبالغ عددها 165 مركزا للوقوف على مدى جاهزيتها للعملية الانتخابية ولتفادي ما عساه أن يخل بحسن سير العملية.