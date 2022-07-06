قبلي: اختتام دورة تكوينية في اطفاء الحرائق لفائدة متطوعي الهلال الاحمر بدوز


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 14:33قراءة: 1 د, 12 ث
      
اختتمت يوم امس الثلاثاء بمركز التخييم والتربصات طريق مطماطة بدوز دورة تكوينية في اطفاء الحرائق انتظمت على امتداد يومين ببادرة من الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي وبالتعاون مع فرقة الحماية المدنية بالمنطقة


واوضح رئيس الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوز يسري كرير، صباح اليوم الاربعاء، ل"وات" انه استفاد من هذه الدورة التكوينية اكثر من 35 متطوعا من نشطاء الهلال الاحمر بالمنطقة وقد تضمنت سلسلة من الحصص النظرية والتطبيقية التي امنها عدد من اعوان فرقة الحماية المدنية حول التدخلات السريعة لمجابهة الكوارث وخاصة منها التصدي للنيران ومنع انتشارها عند نشوب الحرائق

واضاف ان اختيار موضوع اطفاء الحرائق كمحور لهذه الدورة التكوينية يعود الى الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما تسببه من حرائق واحية يمكن لنشطاء الهلال الاحمر الاسهام في اخمادها عبر الرفع من جاهزيتهم وتمكينهم من اتقان ابجديات العمل الاطفائي من قبل اعوان مختصين في هذا المجال


كما اشار كرير الى ان تكوين فريق محلي من نشطاء الهلال الاحمر في مجال الاطفاء سيمكن من معاضدة مجهودات اعوان الحماية المدنية سواء في التدخلات المباشرة على الحرائق او في تطويقها ومنع المواطنين من الاقتراب من النيران مع تسهيل وصول سيارات الاطفاء لمكان الحريق
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وفي ذات السياق اكد ذات المصدر ان الحصص التطبيقية اتاحت لعدد من متطوي الهلال الاحمر التعرف على الوسائل المستعملة في تدخلات الاطفاء مع التدرب على استعمال البعض منها، فضلا عن القيام بتمارين ميدانية لملامسة طرق التدخل واماكن السيطرة على الحريق علاوة على التدرب على سبل الدعم اللوجستي لاعوان الحماية المدنية اثناء وقوع الحوادث والحرائق الكبرى.

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