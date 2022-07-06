انس جابر: تاتيانا ماريا صديقة رائعة ومن الصعب ملاقاتها في نصف النهائي

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قالت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا إنه سيكون من الصعب عليها اللعب أمام صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالميا يوم الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام).وقالت أُنس جابر اثر تاهلها لاول مرة في مسيرتها الاحترافية الى الدور نصف النهائي لاحدى البطولات الاربع الكبرى بفوزها في الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء على التشيكية ماري بوزكوفا 2-1 (3-6 و6-1 و6-1) "أحب تاتيانا كثيرا وعائلتها رائعة حقا. إنها صديقة رائعة. أنا سعيدة حقا من أجلها لأنها في قبل النهائي. إنها واحدة من الأمثلة التي أتمنى أن يتطلع إليها اللاعبات لأنها عانت حقا من أجل اللعب والفوز في البطولات الأربع الكبرى والنظر إليها الآن".واضافت "إنها في الدور قبل النهائي بعد أن أنجبت طفلتين. إنها قصة رائعة حقا".وعادت تاتيانا ماريا من اجازة الأمومة الصيف الماضي فقط بعد أن أنجبت ابنتها الثانية ووصلت إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في المحاولة السابعة والأربعين وذلك بتغلبها في ربع النهائي على مواطنتها يوله نيماير 2-1 (4-6 و6-2 و7-5) يوم الثلاثاء.ولم تكن قصة أُنس جابر (27 عاما) أقل روعة حيث أصبحت أول عربية تصل إلى قبل النهائي في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى وتسعى لتصبح أول امرأة من افريقيا تفوز ببطولة كبرى.ومنذ خروجها من الدور الأول في رولان غاروس هذا العام عقب هزيمة مفاجئة، فازت أُنس جابر في 10 مباريات متتالية على الملاعب العشبية بعد أن وصلت إلى نادي عموم إنقلترا متوجة بلقب بطولة برلين الالمانية.