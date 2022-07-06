نسبة التضخم تواصل اتجاهها صعودا وتبلغ 8،1 بالمائة خلال جوان 2022

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التضخم الضمني يتراجع إلى مستوى 7،2 بالمائة خلال جوان 2022



أسعار الاستهلاك تزيد بنسبة 0،7 بالمائة خلال شهر جوان 2022

واصلت نسبة التضخم اتجاهها صعودا خلال شهر جوان 2022 لتبلغ مستوى 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.وأرجع معهد الإحصاء إرتفاع نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 8،4 بالمائة إلى 9،7 بالمائة في جوان) وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة من (5,5 بالمائة في ماي إلى 6،3 بالمائة خلال شهر جوان).وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الإنزلاق السنوي، بنسبة 9،5 بالمائة ويعود، ذلك اساسا، إلى إرتفاع أسعار البيض بنسبة 20،8 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20،2 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15،6 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 10،5 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 10،3 بالمائة.وشهدت أسعار المواد المصنعة، بدورها، زيادة بنسبة 9،7 بالمائة بسبب تطوّر أسعار مواد البناء بنسبة 10،4 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9،8 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7 بالمائة. كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5،4 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7 بالمائة وأسعار خدمات الكراء بنسبة 4،6 بالمائة.وسجل التضخم الضمني لشهر جوان 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا ليصبح في حدود 7،2 بالمائة بعد أن كانت النسبة 7،4 بالمائة خلال ماي 2022. وشهدت أسعار الموّاد الحرّة ارتفاعا بنسبة 8،5 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. يذكر أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11،4 بالمائة مقابل 0،2 بالمائة بالنسبة للموّاد الغذائية المؤطرة.شهد مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي زيادة بنسبة 0،7 بالمائة خلال شهر جوان 2022 بعد تسجيل زيادة بنسبة 0،9 بالمائة خلال شهر ماي و1،4 بالمائة في شهر أفريل ويعزى هذا التطور بالأساس الى الإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة الموّاد الغذائية بنسبة 0،5 بالمائة وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 1،7 بالمائة وأسعار خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار الملابس بنسبة 1،8 بالمائة.وعرف مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس إلى الإرتفاع المسجل في أسعار الخضر بنسبة 2،9 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 1،5 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 1،5 بالمائة ومشتقات الحبوب بنسبة 1,1 بالمائة في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 8،2 بالمائة.وتطوّر مؤشر أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 1،7 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس إلى الإرتفاع المسجل في أسعار مواد صيانة المنزل بنسبة 2،1 بالمائة وأسعار التجهيزات الكهرو منزلية بنسبة 1،7 بالمائة وأسعار مجموعة الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 1،2 بالمائة.وزادت أسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 1,1 بالمائة وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذه الزيادة بارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 2،6 بالمائة وأسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية ب1،6 بالمائة.