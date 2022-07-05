بطولة بوغوتا للتنس - مالك الجزيري يصعد الى الدور ثمن النهائي

تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 318 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة بوغوتا الكولومبية المندرجة ضمن دورات التحدي بفوزه على الكولومبي نيكولاس بويتراغو المصنف 835 عالميا 2-1 (5-7 و6-2 و6-4) في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.وسيلاقي مالك الجزيري في الدور القادم المتاهل من المباراة الجارية حاليا بين البرازيلي ماتيوس الفيس المصنف 411 عالميا والكرواتي ميليان زيكيتش المصنف 276 عالميا.وكان مالك الجزيري توج يوم السبت الماضي بلقب بطولة كالي الكولومبية في مسابقة الزوجي رفقة الاسباني أدريان مينديز.