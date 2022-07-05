منع نور الدين بن تيشة من السفر: الداخلية توضح

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أكدت وزارة الداخلية في توضيح ، اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022، أن المستشار السابق في رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة لا يشغل الخطة المذكورة منذ سنوات وانها منسوبة إلى مؤسسة حساسة كمؤسسة رئاسة الجمهورية وعليه تم سحب جواز سفر نور الدين بن تيشة وتقديمه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث وذلك على إثر تعليمات من النيابة العمومية.واكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون إستهداف أي شخص. وقد تم فتح بحث إدراي للوقوف على ظروف تمكين المعني من الجواز بهذه الصفة سنة 2021.وبينت الوزارة أنه اتضح ان المعني متحوز على جواز سفر بصفة مستشار أول برئاسة الجمهورية استخرجه سنة 2021 باستعمال بطاقة تعريف وطنية مستخرجة سنة 2017 حاملة لنفس المهنة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في الفصل 4 والذي جاء فيه انه يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية تعويضها في أجل 30 يوما في حالة تغيير المهنة او الإقامة.هذا وقد توجه المعني للفرقة المعنية بالامر رفقة محاميه في حالة تقديم.موزاييك