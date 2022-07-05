جمعية اطباء تونسيين حول العالم توفر مجموعة من الاسرة والمعدات والتجهيزات الطبية وتوزعها على مستشفيات قرنبالية ونابل جهات


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 19:49قراءة: 0 د, 49 ث
      
وفرت جمعية اطباء تونسيين حول العالم بفرنسا مجموعة من الاسرة الطبية للاطفال والاسرة الطبية الكهربائية والكراسي المتحركة والمعدات والتجهيزات و وسائل التوقي من فيروس كورونا التي تولت اليوم توزيعها بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على مستشفيات قرنبالية ومنزل تميم ومحمد التلاتلي ومحمد الطاهر المعموري بنابل.
واشار رئيس جمعية اطباء تونسيين حول العالم مروان قرب في تصريح اعلامي بالمناسبة الى ان توفير هذه المساعدات الطبية ياتي في اطار حرص الجمعية على دعم المنظومة الصحية في تونس ومساعدة المستشفيات على تلبية حاجيات الوافدين عليها بالاضافة الى تعزيز جهودها للتوقي من مخاطر فيروس كوفيد والتصدي لانتشاره.

وابرز نبيل سلامة رئيس مصلحة الهبات الخارجية بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ان الاتحاد تولى اليوم بالتنسيق مع جمعية اطباء تونسيين حول العالم توزيع كمية هامة المساعدات الطبية وشبه الطبيات على عدد من مستشفيات ولاية نابل ولذك لمساعدتها بالخصوص على مجابهة جائحة كوفيد والتوقي من مخاطرها مبرزا ان هذه المساعدات شملت بالاضافة الى الاسرة الطبية والكراسي المتحركة كميات من الاقنعة الجراحية والكمامات والتي تقدر تكلفتها الجملية بنحو 120 الف دينار.

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