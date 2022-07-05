منوبة : في إطار حملة الاستفتاء على الدستور تسجيل نشاط وحيد غير معلن، وتحرير مخالفة في الغرض وتواصل غياب الانشطة : في إطار حملة الاستفتاء على الدستور تسجيل نشاط وحيد غير معلن

برغم مرور ثلاثة أيّام على انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، لم تشهد ولاية منوبة، الا نشاطا وحيدا لشخص معنوي ، وسط غياب كلي للاعلام بالانشطة من قبل المشاركين في الاستفتاء، لدى الشبّاك الموحّد الخاص بالاعلام عن الانشطة، والذي ركزته الهيئة بدار العرابي بمركز المسنين في منوبة، وفق معطيات الهيئة الفرعية.وقد تولى أعوان المراقبة بالهيئة، وفق تأكيد عضو الهيئة الفرعية احمد دويك لــ(وات)، رفع مخالفة في النشاط المذكور من أجل عدم الاعلام على نشاط ، فيما يتواصل عمل أعوان المراقبة، وعددهم 33 عونا كانوا قد أدّوا اليمن الاسبوع الماضي بمحكمة الناحية بمنوبة، واشروا ميدانيا مراقبة التجاوزات التي يمكن ان تحدث في الغرض.وتتركز جهود الهيئة حاليا على تكوين المكوّنين، وعددهم 10 ، بالمركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات في منوبة، فضلا على التنسيق مع مختلف البلديات لمواصلة رسم المربّعات الخاصة بالاستفتاء وعددها 161 مربعا، وحسب عدد المشاركين بحملة الاستفتاء، والذين تمّ الاعلان عنهم في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وقد باشرت رئيسة الهيئة الفرعية الاستاذة الجامعية سماح المدوري مهامها على راس الهيئة الفرعية ، إضافة إلى عضو الهيئة احمد دويك وهما عضوان سابقان في الهيئة الفرعية في الانتخابات البلدية 2018 ,والتشريعية والرئاسية 2019 .وبالتوازي مع نشاط الهيئة، انطلقت عملية تهيئة مراكز الاقتراع البالغة عددها 95 مركزا تضم 336 مكتب اقتراع، وفق معطيات الهيئة، تم تحديدها بعد تحيين السجل الانتخابي، وارتفاع عدد المؤهّلين به للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية القادم، بعد التسجيل الإرادي ثمّ الآلي الى 287 ألف مسجّل ومسجّلة (قبل غلق باب التحيين يوم 12 جويلية الجاري) ، وذلك بعد أن تضمّن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 ، 224 الف مرسّما فقط.