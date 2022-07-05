الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية تعتزم اختيار 10مؤسسات تونسية للمشاركة في المعرض الدولي للآلات الفلاحية بايطاليا

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تعتزم الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية اختيار عشرة مؤسسات تونسية للمشاركة في الدورة عدد 45 للمعرض الدولي للآلات الفلاحية "ايما انترنشنال" المزمع تنظيمه ببولونيا ( ايطاليا) من 9 إلى 13 نوفمبر 2022، وفق ما بينته مديرة الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، دوناتيلا لاريشي، خلال ندوة صحفية انعقدت، الثلاثاء بتونس بالعاصمة.ودعت لاريتشي المؤسسات المهتمة بتقديم طلب الترشح لدى الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية مبرزة أنّ الامر يتعلق "باستراتيجية مرافقة تهدف إلى تمكين المؤسسات المرشحة من التعرف على التكنولوجيات الايطالية من أجل توفير الظروف الملائمة لارساء تعاون مشترك بين البلدين". وأشارت إلى أنه بامكان المؤسسات المشاركة، الانتفاع من معلوم التنقل والإقامة إلى جانب برنامج للأنشطة.ويمتد المعرض الدولي للآلات الفلاحية "ايما انترنشنال" على مساحة جملية تقدر بــ 375 الف متر مربع وهو يمثل أكبر حدث عالمي في مجال مكونات الآلات الفلاحية من خلال مجموعة متنوعة من المنتوجات والتكنولوجيات والمعدات (جرارات وآلات حصاد وأنظمة ميكانيكية لزراعة الأشجار المثمرة والزياتين وأنظمة ري وجمع المحاصيل والنقل والبستنة...).ولفت المنظمون إلى أنه رغم جائحة كوفيد-19، فقد سجل الصالون، خلال سنة 2021، مشاركة نحو أكثر من 270 ألف زائر و1364 عارض، 30 بالمائة منهم قدموا من 70 بلدا.وأوضح نائب مدير عام الفدرالية الايطالية لمصنّعي الآلات الفلاحية، فابيو ريشي، "أنّ المعرض يمثل مناسبة لتطوير التبادل بين تونس وايطاليا، في مجال الآلات الفلاحية، لا سيما، وأن تونس هي ثاني مورد للآلات الفلاحية الايطالية على مستوى شمال إفريقيا، بعد المغرب".واقتنت تونس سنة 2021، من بين بلدان شمال افريقيا، نحو 31 بالمائة من صادرات ايطاليا من الجرارات والمعدات الفلاحية، بارتفاع قدره 30 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وبلغت قيمة واردات تونس من الآلات الفلاحية الايطالية، سنة 2021، نحو 32 مليون أورو، وفق معطيات المعهد الايطالي للإحصاء.ودعا المسؤول ذاته، المهنيين التونسيين للمشاركة بعدد كبير في هذا المعرض للاطلاع على آخر الابتكارات في مجال الآلات الفلاحية.وذكر، في السياق ذاته، أن حوالي 446 من المهنيين التونسيين، قد شاركوا في دورة 2018، من المعرض الدولي للآلات الفلاحية "ايما انترنشنال"، ليكون الوفد التونسي ثاني اهم وفد من بلدان شمال افريقيا، بعد المغرب، في حين شهدت دورة سنة 2021 من نفس التظاهرة مشاركة 137 مهنيا تونسيا بسبب الجائحة.تجدر الإشارة إلى ان الوكالة الايطالية وضعت على ذمة المشترين التونسيين المحتملين، للآلات الفلاحية الايطالية، خط تمويل ايطالي لتمويل شراءاتهم.