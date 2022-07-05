التمييز بين السلطة والوظيفة القضائيّة له تبعات على استقلالية القضاء والضمانات المتعلّقة بالقضاة والمتقاضين (أستاذة قانون دستوري)

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قالت أستاذة القانون الدستوري أسماء غشّام، خلال ندوة للجمعية التونسية للقانون الدستوري، إنّ التمييز بين السلطة القضائيّة والوظيفة القضائية كما ورد في الباب الرابع من مشروع الدستور "له تبعات على استقلالية القضاء والضمانات المتعلّقة بالقضاة والمتقاضين"، وفق تقديرها.واعتبرت غشام، أنّ الحديث عن الوظيفة القضائيّة "غير مألوف"، لأن القضاء كان يعد بموجب دستور 1959 ودستور 2014 سلطة قائمة الذات ومحددة بنص الدستور، في حين أنّ الوظيفة القضائية تعني ممارسة مهنة القضاء، وتحيل إلى المعيار المادي أي الاهتمام بالوظيفة وليس بمن يمارسها، على حد تعبيرها.وأضافت أن ضرب استقلالية القضاء يتجلى كذلك في التسمية، باعتبار أن الوظيفة لها دائما مرجع نظر، في حين أن السلطة مستقلة بذاتها، كما أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي يقر بأن المجلس الأعلى للقضاء مسؤول عن جميع انواع الأقضية (العدلي والمالي والإداري).كما لاحظت أنّ مشروع الدستور، تعرّض إلى الأقضية الثلاثة دون الدخول في تفاصيل حول ماهيتها، خلافا للمسودّة التي قدّمتها الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جددة، مبينة أنه بموجب الفصل 120 من الدستور الجديد تتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي وبمقتضى ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، خلافا لدستور 2014 الذي ينص على تسميتهم بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس.وقالت إنّه بموجب الفصل 120، يتمتع رئيس الدولة بسلطة تقديريّة في ترشيحات المجالس العليا، في حين أنّ مقترح العميد الصادق بلعيد ينصّ على التعيين بأمر رئاسي بعد التشاور مع رئيس الحكومة وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.وأشارت إلى أنّ الفصول المتعلقة بالوظيفة القضائية لم تذكر المحاكم العسكرية، كما نصّت على أنّه "لا سلطان على القضاة لغير القانون" وهي مسألة فيها تراجع عن دستور 2014 ، الذي أفردها بفصلين اثنين ينصان على أنه لا سلطان عليهم (الفصل 102 ) وعلى تحجير التدخّل في سير القضاء (الفصل 109).وأوضحت في هذا الجانب، أنّ إحالة المسألة إلى القانون (لا سلطان عليهم لغير القانون) "تشكل خطرا"، لأنها ستضعف الضمانات الموجودة في الدستور رغم علويته، وستجعلها رهينة تدخّل القانون، حسب تقديرها.كما صرحت بأنّ الباب الرابع من مشروع الدستور، لم يتعرّض الى الضمانات المتعلقة بالمتقاضين، والمتمثلة في المحاكمة العادلة وحق الدفاع، خلافا لمقترح الهيئة الوطنية الاستشارية التي أفردت المسألة بباب كامل اسمه المبادئ العامّة، تمّ التنصيص فيه على حق التقاضي والدفاع و المساواة أمام القضاء ومبدأ المواجهة.ولاحظت أنّه لم يقع التعرض الى المحاكم الاستثنائيّة كما ورد في الفصل 110 من دستور 2014 ، ولم يقع التعرض الى النّيابة العمومية ولا السياسة الجزائية للدولة، التي قالت إنها كنت تعد من المكاسب، معتبرة أنّ عدم تطرق مشروع الدستور الى القضاء المالي، والغموض الذي يلف هذا الجانب "يثير الخوف"، لأنه مع تغيير القانون الانتخابي لا يمكن معرفة هل سيحافظ القضاء المالي على سلطاته أم ستنتزع منه، وفق تعبيرها.