سعيد يواكب بالجزائر العاصمة الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 17:03قراءة: 0 د, 29 ث
      
واكب رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الاستعراض العسكري الذي انتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر.


ودار هذا الموكب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار شخصيات من عدة بلدان شقيقة وصديقة.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 جويلية 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .


ويشارك رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الاثنين، الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249311



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   