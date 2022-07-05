"الهايكا" تقرر الإيقاف النهائي لبرنامج "القفة" على قناة "حنبعل"


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 16:49قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الإيقاف النهائي لبرنامج "القفة" الذي يبث على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل".


وأوضحت "الهايكا"، أنها اتخذت هذا القرار للمخالفات الجسيمة المسجلة بحلقتي 4 و11 جوان 2022 ، والمتمثلة في استغلال مأساة الأشخاص والمتاجرة بها وانتهاك كرامة الذات البشرية، خاصة من ذوي الإعاقة والفئات الهشة، بما من شأنه المسّ من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان.

كما قررت الهيئة، في جلستها بتاريخ 16 جوان 2022، عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار، وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249310

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 05 Juillet 2022 à 17h 07m |           
الحمد لله ان انتهت هذه المهزلة الحقيرة ...
تو يا عباد الله وحدة تقرى اربعة سنين بعد البكالوريا باش تخرج للشارع تطلب وتتشحتف وتتذوبل وزيد تاثث برنامج بماسي الناس وتعرضلهم مصاءبهم في برنامج تلفري تجاري اولا واخرا ...



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