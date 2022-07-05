"الهايكا" تقرر الإيقاف النهائي لبرنامج "القفة" على قناة "حنبعل"

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الإيقاف النهائي لبرنامج "القفة" الذي يبث على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل".وأوضحت "الهايكا"، أنها اتخذت هذا القرار للمخالفات الجسيمة المسجلة بحلقتي 4 و11 جوان 2022 ، والمتمثلة في استغلال مأساة الأشخاص والمتاجرة بها وانتهاك كرامة الذات البشرية، خاصة من ذوي الإعاقة والفئات الهشة، بما من شأنه المسّ من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان.كما قررت الهيئة، في جلستها بتاريخ 16 جوان 2022، عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار، وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.