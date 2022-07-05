نائب رئيس شركة "إيني" الايطالية يؤكد مواصلة الانتاج وتوسيع الاستثمارات في تونس في الطاقات المتجددة

..





اكد نائب رئيس الشركة الايطالية "إيني"، بروسكو قيدو، لدى لقائه، الثلاثاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مواصلة الانتاج وتوسيع الاستثمارات في تونس في مجالات الطاقات المتجددة خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.واعتبر نائب رئيس شركة "إيني"، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة، ان الحرب الروسية الأوكرانية، قد ساهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمة الطاقية على المستوى العالمي، ممّا استوجب تعزيز الشراكات مع دول القارّة الافريقية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وثمن قيدو، في هذا الصدد، تعاون السلطات التونسيّة مع الشركة عبر تهيئة المناخ الاستثماري، مرحبا بقرب دخول محطتي انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية بولاية تطاوين مرحلة الإنتاج بعد ربطهما بالكهرباء.ونوّهت رئيسة الحكومة، من جهتها، بمكانة شركة "إيني" كشريك استراتيجي لتونس في مجال استكشاف وانتاج المحروقات منذ ما يزيد عن 60 سنة، مرحّبة بقرار الشركة مواصلة نشاطها في تونس.وشدّدت بودن، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركة وتطويره في إطار سياسة الحكومة التي تسعى لتحقيق الأمن الطاقي للبلاد عبر تأمين التزويد المتواصل وتنويع مصادره وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وخصوصا في مجال الطاقات البديلة والمتجددة.واقترحت رئيسة الحكومة، في اطار التعاون المشترك، بعث مركز للتميّز في المجال الطاقي يُعنى بتأهيل وتطوير الكفاءات في ذات الاختصاص بولاية تطاوين.وجرى اللقاء بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، وسفير ايطاليا في تونس لورانزو فانارا