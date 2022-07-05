سوسة : غياب كلي في الجهة للانشطة الدعائية في اطار حملة الاستفتاء على الدستور الجديد

لم تتلق الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في سوسة منذ انطلاق الحملة يوم 3 جويلية والى غاية اليوم الثلاثاء أي إعلام بالقيام بأنشطة دعائية في إطار الحملة الخاصة بالاستفتاء على دستور جديد بحسب تأكيد المنسّقة الجهوية للإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة عفاف جغام .وأضافت جغام في تصريح لــ(وات) اليوم الثلاثاء ان المشاركين في الحملة الدعائية للاستفتاء على دستور جديد لم يبادروا إلى اليوم بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية المؤشر عليها في الأماكن المُخصّصة للغرض والتي أنهت البلديات تهيئة جزء كبير منها، مشيرة الى ان أعوان المراقبة التابعين للهيئة الفرعية لم يسجلوا أي مخالفة باعتبار الغياب الكلي لمختلف الأنشطة الدعائية.وقد لاحظ صحفي (وات) بسوسة ان الاماكن المخصصة لتعليق القائمات لازالت شاغرة.وذكّرت المنسقة الجهوية للإدارة الفرعية للإنتخابات أن القائمة النهائية للناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية في سوسة لم تكتمل بعد، مؤكّدة ان التحيين النهائي للقائمة سيكون يوم 13 جويلية الجاري.وتضم الدائرة الانتخابية بسوسة وفق ذات المصدر 177 مركز اقتراع تشمل 627 مكتب اقتراع.