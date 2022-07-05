سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و225 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء حالتي وفاة و225 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 44 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي "وات".وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 41 ألفا و804 إصابات منها 1055 حالة وفاة و40 ألفا و276 حالة شفاء، ويبلغ عدد الذين يتم ايواؤهم حاليا بالمستشفى الجهوي 13 مصابا.وتتوزع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بالولاية على معتمديات سوق الجديد ب8حالات والمزونة ب23 حالة وبئر الحفي ب19 حالة وسيدي بوزيد الشرقية بحالة واحدة وسيدي بوزيد الغربية ب118 حالة والسبالة بحالة واحدة وسيدي علي بن عون ب28 حالة والسعيدة بحالتين وأولاد حفوز ب25 حالة.من جانب اخر، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الثلاثاء 217195 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي ل"وات".وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121323 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، 18359 شخصا، والجرعة الرابعة 737 شخصا.